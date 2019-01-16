При взрыве в Манбидже 9 человек погибли, 20 ранены

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Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в городе Манбидж в Сирии.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, инцидент произошел в центре города на пути следования американского военного патруля.
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