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    При взрыве в Манбидже 9 человек погибли, 20 ранены

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в городе Манбидж в Сирии. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al Jazeera. 

    По данным телеканала, инцидент произошел в центре города на пути следования американского военного патруля.

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