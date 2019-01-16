При взрыве в Манбидже 9 человек погибли, 20 ранены

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек погибли, еще 20 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в городе Манбидж в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, инцидент произошел в центре города на пути следования американского военного патруля.