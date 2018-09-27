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    При взрыве в Мали погибли семь солдат и один мирный житель

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Семь солдат вооруженных сил Мали и один мирный житель погибли в среду в результате взрыва в центральной части страны.

    Как передает Report, об этом сообщает в четверг портал Mali Actu со ссылкой на заявление министерства обороны.

    По данным портала, взрыв произошел между поселением Бамбара-Мауде и городом Дуэнца. Два транспортных средства военных подорвались на взрывных устройствах.

    По данным издания, погибшим при взрыве мирным жителем был водитель.

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