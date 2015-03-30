При взрыве в Кабуле ранен депутат афганского парламента

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В столице Афганистана Кабуле смертник привел в действие взрывное устройство, погибли три человека.

Report со ссылкой на Би-би-си сообщает, что при взрыве был также ранен депутат афганского парламента от восточной провинции Пактия Гюль Паша Маджиди.

По словам представителя министерства внутренних дел, нападение, судя по всему, было направлено против депутата.

Ни одна из группировок пока не взяла ответственность за взрыв, однако, как отмечают корреспонденты, в последнее время боевики движения Талибан все чаще совершают нападения на правительственных чиновников и представителей сил безопасности Афганистана.