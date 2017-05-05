 Наверх
    Закрыть фоторежим

    При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО

    Бронированный конвой альянса подвергся атаке террориста-смертника

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Трое военнослужащих НАТО получили ранения в результате взрыва в Кабуле.

    Как передает Report, об этом сообщили в миссии альянса в Афганистане.

    "Бронированный конвой альянса подвергся атаке террориста-смертника в Кабуле. Трое военнослужащих получили ранения, не представляющие угрозу жизни. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и в настоящий момент получают необходимую помощь в медицинских учреждениях альянса", - говорится в заявлении, распространенном в микроблоге Twitter.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi