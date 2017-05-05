При взрыве в Кабуле пострадали трое военных НАТО

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Трое военнослужащих НАТО получили ранения в результате взрыва в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщили в миссии альянса в Афганистане.

"Бронированный конвой альянса подвергся атаке террориста-смертника в Кабуле. Трое военнослужащих получили ранения, не представляющие угрозу жизни. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии и в настоящий момент получают необходимую помощь в медицинских учреждениях альянса", - говорится в заявлении, распространенном в микроблоге Twitter.