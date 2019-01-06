При взрыве в Кабуле пострадали трое полицейских

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Три сотрудника полиции получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы в столице Афганистана Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя министерства внутренних дел Наджиба Даниша.

По его словам, целью атаки был полицейский автомобиль.

Даниш добавил, что состояние пострадавших стабильное.

Ранее в Афганистане боевики взяли в заложники десять мирных жителей.