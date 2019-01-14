При взрыве в Кабуле погибли 4, ранены 44 человека

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли, 44 пострадали в результате теракта в Кабуле.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства внутренних дел Афганистана Наджиб Даниш.

"На данный момент сообщалось о 4 погибших и 44 раненых, в том числе 10 детях", - написал Даниш на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в районе комплекса Green Village в понедельник вечером в Кабуле взорвалось транспортное средство, начиненное взрывчаткой. Местные СМИ отмечают, что комплекс действует в основном для иностранцев и является, согласно описанию на его официальном сайте, защищенной и охраняемой территорией, расположенной в непосредственной близости от аэропорта столицы.