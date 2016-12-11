В Стамбуле число пострадавших при двойном теракте возросло до 70 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате двойного теракта, произошедшего в районе футбольного стадиона в центре Стамбула, возросло до 70.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил о взрыве рядом со стадионом "Водафон Арена" в одном из центральных районов Стамбула Бешикташ и ранении 20 полицейских. По информации Сойлу, в районе одного из взрывов проезжал автобус с полицейскими, которые обеспечивали охрану футбольного матча. Позже он сообщил о втором взрыве, который, предположительно, совершил террорист-смертник.

Телеканал Al Jazeera Turk сообщил о 15 погибших, официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее сообщалось о 38 пострадавших.

***23:17

В стамбульском районе Бешикташ в центре города, возле стадиона Beşiktaş Vodafone Arenaпроизошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, ранения получили по меньшей мере 20 человек, однако точных данных пока нет.

По предварительным данным, бомба могла быть заложена в припаркованном транспортном средстве.