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    При взрыве в центре Парижа погибли четыре человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/  Взрыв газа на улице Тревиз в Париже в субботу унес жизни четырех человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

    "В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный", - сказал министр. 

    ***14:23

    Не менее 20 человек получили ранения из-за взрыва, который произошёл в здании в одном из центральных кварталов Парижа.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные префектуры Парижа.

    Отмечается, что состояние двух человек — критическое.

    На место взрыва прибыли пемьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

    ***12:43

    В центре Парижа прогремел взрыв, передает report со ссылкой на РИА "Новости". 

    По данным местной полиции, инцидент произошел на улице Тревиз. 

    В столичной префектуре подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

    По данным телеканала BFM, пострадавших много, возможно, как минимум один человек погиб - но подтверждений этому пока нет. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

    В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

    Взрыв произошел в день, когда в Париже и других крупнейших городах проводятся манифестации в рамках девятого по счету дня протестов "желтых жилетов" - граждан, недовольных ростом цен и налогов.

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