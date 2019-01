При взрыве в центре Парижа погибли четыре человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 2

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Взрыв газа на улице Тревиз в Париже в субботу унес жизни четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный", - сказал министр.

***14:23

Не менее 20 человек получили ранения из-за взрыва, который произошёл в здании в одном из центральных кварталов Парижа.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные префектуры Парижа.

Отмечается, что состояние двух человек — критическое.

На место взрыва прибыли пемьер-министр Франции Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

