При взрыве в британском Лестере погибло 4 человека - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ При взрыве 25 февраля в магазине в британском городе Лестере погибли четыре человека, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".
"На данном этапе подтверждены данные о четырех погибших, и еще четыре человека находятся в больнице, один из них - с серьезными травмами", - говорится в заявлении полиции графства Лестершир.
Причина взрыва устанавливается, но полиция считает, что инцидент не связан с терроризмом.
*** 04:46
Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате ЧП в британском городе Лестере увеличилось до шести человек. Как передает Report, об этом сообщается в Twitter местной медицинской организации.
«Можем подтвердить, что шесть человек были доставлены в Лестерскую королевскую больницу с места происшествия. Двое из этих пациентов находятся в критическом состоянии», - говорится в сообщении.
Ранее в полиции сообщали, что на данный момент нет признаков того, что инцидент в Лестере связан с терроризмом.
***03:13
Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ При взрыве продуктового магазина в английском городе Лестер пострадали 4 человека. Они доставлены в Королевскую больницу города.
Как передает Report, об этом сообщается в твиттере BreakingNNow.
Представители медучреждения подтвердили поступление четверых пострадавших в критическом состоянии.
Ранее стало известно о взрыве в продуктовом магазине города Лестер. в результате было разрушено двухэтажное здание. На месте работают пожарные и спасатели.
***00:43
Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В городе Лестер в Великобритании прогремел мощный взрыв.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местная полиция.
"В 19:19 на Хинкли-роуд в городе Лестер произошел крупный инцидент. Все спасательные службы работают на месте. Карлайсл-стрит и часть Хинкли-роуд перекрыты. Пожалуйста, держитесь подальше от места происшествия", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших пока нет.
News DepartmentАвтор новости
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