При взрыве в Болонье пострадали свыше 100 человек, два человека погибли

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Количество пострадавших в результате взрыва грузовика с горючими материалами на шоссе в итальянской Болонье превысило 100 человек, передает Report со ссылкой на итальянский телеканал RaiNews24.

55 пострадавших с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу Маджоре в Болонье. Еще 18 человек отправили в больницы в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо. Два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницы в Чезене и Парме. Еще 10 человек отправили в больницу, расположенную в Баццано.

Среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции.

Накануне в результате серии взрывов на шоссе вблизи аэропорта итальянского города Болонья погибли два человека. На автостраде произошло ДТП при участии грузовика-цистерны, который перевозил горючие вещества, в результате чего при взрыве частично обвалилась эстакада, огонь распространился на припаркованные поблизости автомобили дилерских центров.