При взрыве в больнице в Перу пострадали 20 человек

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В перуанском городе Лима произошло два взрыва в местной больнице.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате инцидента пострадали 20 человек, состояние двоих из них оценивается как критическое.

Взрывы прогремели на парковке и в лаборатории медицинского учреждения.

Первоначальной версией полиции была утечка газа, однако позже были обнаружены рюкзак и пряжка, которая могла удерживать взрывное устройство. Предполагается, что к инцидентам причастны двое, которые пострадали больше всего.

Правоохранители полагают, что злоумышленники могли вымогать денежные средства или угрожать кому-то. Детали происшествия устанавливаются.