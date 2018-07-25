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    При взрыве в больнице в Перу пострадали 20 человек

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В перуанском городе Лима произошло два взрыва в местной больнице.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в результате инцидента пострадали 20 человек, состояние двоих из них оценивается как критическое.

    Взрывы прогремели на парковке и в лаборатории медицинского учреждения.

    Первоначальной версией полиции была утечка газа, однако позже были обнаружены рюкзак и пряжка, которая могла удерживать взрывное устройство. Предполагается, что к инцидентам причастны двое, которые пострадали больше всего.

    Правоохранители полагают, что злоумышленники могли вымогать денежные средства или угрожать кому-то. Детали происшествия устанавливаются. 

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