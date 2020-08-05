При взрыве в Бейруте пострадали 48 сотрудников ООН

Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате взрыва в Бейруте.

Сотрудники Организации Объединенных Наций пострадали в результате взрыва в Бейруте.

Как передает Report, об этом заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в комментарии телеканалу Al Jazeera.

"В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН и 27 членов их семей", - указал Хак.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. По последним данным, жертвами взрыва стали по меньшей мере 78 человек, 4 тыс. пострадали.

Столица Ливана объявлена районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.