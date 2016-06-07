При взрыве автобуса на севере Индии пострадали 15 человек

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в автобусе в индийском штате Харьяна на севере страны, в результате пострадали 15 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Автобус следовал из города Джейкхал (Jakhal) в город Фатехабад. По предварительным данным, один из пассажиров пронес в своей сумке химическое вещество, послужившее взрывчаткой. В данный момент его разыскивают полицейские.

Как передает индийский телеканал Zee News, все пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Как отмечает телеканал, это уже второй за месяц случай взрыва в автобусе с использованием химического вещества в штате Харьяна.