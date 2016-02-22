​При взрыве в афганской провинции Парван погибли 13 человек

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 13 человек погибли и 17 получили ранения в результате взрыва в провинции Парван в центральной части Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, взрыв устроил террорист-смертник. Среди жертв и пострадавших много полицейских.

Предполагаемые боевики движения "Талибан" также обстреляли из ракет офис заместителя губернатора провинции Баглан в городе Пули-Хумри на северо-востоке страны. Одна из ракет пробила крышу здания. Жертвой обстрела стал один человек, еще четверо ранены. Сам высокопоставленный чиновник не пострадал.