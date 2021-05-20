При взрыве в Афганистане погибли девять человек

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв

Девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, взрыв прогремел сегодня утром в городе Лашкаргах. Как сообщается, на мине подорвался автомобиль, в котором находились люди.

"Еще двое детей пострадали во время взрыва", - сообщил телеканалу источник.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.