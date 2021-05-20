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При взрыве в Афганистане погибли девять человек

При взрыве в Афганистане погибли девять человек На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв
Другие страны
20 мая 2021 г. 11:19
При взрыве в Афганистане погибли девять человек

Девять человек, включая женщин и детей, погибли в результате подрыва придорожной мины в провинции Гильменд на юге Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, взрыв прогремел сегодня утром в городе Лашкаргах. Как сообщается, на мине подорвался автомобиль, в котором находились люди.

"Еще двое детей пострадали во время взрыва", - сообщил телеканалу источник.

На данный момент ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв.

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Версия на английском языке Roadside bomb blast kills 9 civilians in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb

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