При взрыве у полицейского участка на востоке Сирии погибли три полицейских

При взрыве у полицейского участка на востоке Сирии погибли три полицейских

Трое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего у полицейского участка в городе Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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