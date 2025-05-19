При взрыве у полицейского участка на востоке Сирии погибли три полицейских

Трое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего у полицейского участка в городе Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Как передает
По словам местных властей, итоги предварительного расследования и осмотр места происшествия показали, что сдетонировало заложенное в автомобиль взрывное устройство.
В результате инцидента погибли по меньшей мере три сотрудника общественной безопасности, несколько человек получили ранения.
Правоохранители проводят расследование.