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При взрыве у полицейского участка на востоке Сирии погибли три полицейских

При взрыве у полицейского участка на востоке Сирии погибли три полицейских Трое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего у полицейского участка в городе Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Другие страны
19 мая 2025 г. 01:39
При взрыве у полицейского участка на востоке Сирии погибли три полицейских

Трое полицейских погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва, произошедшего у полицейского участка в городе Аль-Маядин провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как передает Report, об этом сообщило агентство SANA.

По словам местных властей, итоги предварительного расследования и осмотр места происшествия показали, что сдетонировало заложенное в автомобиль взрывное устройство.

В результате инцидента погибли по меньшей мере три сотрудника общественной безопасности, несколько человек получили ранения.

Правоохранители проводят расследование.

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