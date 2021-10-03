При взрыве у мечети в Кабуле погибли несколько мирных жителей

Несколько мирных жителей погибли в результате взрыва у мечети Идгах, второй по величине мечети в Кабуле.
Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
"Несколько мирных жителей погибли в результате взрыва у входа в мечеть Идгах", - написал в Twitter представитель "Талибана".
Мощный взрыв прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".
Как передает Report со ссылкой на Kabul News, в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.