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При взрыве у мечети в Кабуле погибли несколько мирных жителей

При взрыве у мечети в Кабуле погибли несколько мирных жителей Мощный взрыв прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".
Другие страны
3 октября 2021 г. 16:13
При взрыве у мечети в Кабуле погибли несколько мирных жителей

Несколько мирных жителей погибли в результате взрыва у мечети Идгах, второй по величине мечети в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

"Несколько мирных жителей погибли в результате взрыва у входа в мечеть Идгах", - написал в Twitter представитель "Талибана".

15:52

Мощный взрыв прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на Kabul News, в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", которая является ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda məscid yaxınlığında partlayış törədilib, ölənlər var

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