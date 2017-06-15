При взрыве у детского сада в Китае погибли 7 человек, около 60 ранены

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Семь человек погибли, 59 ранены в результате взрыва у ворот детского сада на востоке Китая, сообщает Report со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Взрыв произошел возле детского сада уезда Фэн города Сюйчжоу.

"По состоянию на 19.45 по местному времени в результате взрыва 66 человек пострадали, из них два человека погибли на месте, пять скончались после госпитализации, еще девять человек тяжело ранены", — говорится в сообщении телеканала.