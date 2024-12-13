При взрыве пиротехники на празднике в Мексике пострадали десятки человек

На церковном празднике в Мексике взорвалась пиротехника, из-за чего травмы и ожоги получили около 30 человек.

На церковном празднике в Мексике взорвалась пиротехника, из-за чего травмы и ожоги получили около 30 человек.

Как передает Report , об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения Мексики в социальной сети X.

"По первоначальным данным, пострадали 30 человек, из которых 16 получили серьезные ранения, большинство госпитализированы в больницу Арселии. Трое несовершеннолетних пациентов были переведены в другие больницы в связи с тяжестью ожогов", — сообщили в Минздраве.

Уточняется, что взрывы произошли внутри церкви в муниципалитете Тлальчапа во время торжеств в честь Девы Марии Гваделупской.

По словам губернатора региона Эвелин Сальгадо, пожар и взрывы произошли из-за неправильного обращения с пиротехникой.