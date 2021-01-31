При взрыве на заправке в Йемене ранены десятки человек, есть погибшие

Два человека погибли и около 50 пострадали в результате взрыва на станции для заправки баллонов с бытовым газом в столице провинции Эль-Байда на юго-западе Йемена.

Два человека погибли и около 50 пострадали в результате взрыва на станции для заправки баллонов с бытовым газом в столице провинции Эль-Байда на юго-западе Йемена.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.

Так, на газовой станции вспыхнул пожар, который задел находившийся там танкер с газом, в результате чего он взорвался.

При взрыве два человека погибли, 48 получили ранения. Отмечается, что состояние многих пострадавших оценивается как критическое. Также источник сообщил, что взрыв нанес значительный материальный ущерб соседним со станцией домам и нескольких автомобилям.