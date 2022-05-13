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При взрыве на юге Пакистана погиб один человек

При взрыве на юге Пакистана погиб один человек По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате взрыва в городе Карачи на юге Пакистана.
Другие страны
13 мая 2022 г. 09:25
При взрыве на юге Пакистана погиб один человек

По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в результате взрыва в городе Карачи на юге Пакистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Dawn.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг поздно вечером в центральной части города. Неизвестный привел в действие самодельное взрывное устройство, прикрепленное к мотоциклу. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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Версия на английском языке Explosion in Pakistan leaves one dead, several hurt
Версия на азербайджанском языке Pakistanda partlayış olub, ölən və yaralananlar var

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