При взрыве на юге Афганистана погибли 11 школьников - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в афганской провинции Кандагар на юге страны, погибли 11 учащихся медресе, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел рядом с конвоем зарубежных вооруженных сил.

По данным агентства Пажвак, целью взрыва был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО "Решительная поддержка". По его данным, в результате инцидента шесть военнослужащих получили ранения.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

***13:13

По меньшей мере 11 мирных жителей были убиты в результате атаки террориста-смертника в провинции Кандагар, целью которой был конвой иностранных военных сил, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Данные о пострадавших среди иностранных военных не приводятся.