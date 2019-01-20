При взрыве на трубопроводе в Мексике погибли почти 80 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 79.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило издание Univision со ссылкой на министра здравоохранения страны Хорхе Алькосера.

Еще 81 человек ранен, 66 из них все еще находятся в больницах.

10:51***

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва газа в мексиканском штате Идальго стали по меньшей мере 76 человек.

Как передаёт Report, об этом сообщает издание El Universal со ссылкой на местные власти.

Слова соболезнования родным и близким погибших направили власти Кубы. В США заявили о готовности оказать правительству Мексики поддержку и помощь в ликвидации последствий трагедии.

Напомним, 18 января в тот момент, когда 350 местных жителей подошли с канистрами к месту незаконной врезки в газопровод, произошёл взрыв.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва трубопровода в мексиканском штате Идальго погибли по меньшей мере 66 человек.