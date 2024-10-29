При взрыве на складе фейерверков на юге Индии пострадали 150 человек

Более 150 человек получили ранения в результате взрыва на складе пиротехнических изделий в штате Керала на юге Индии.
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Инцидент произошел, когда сотни людей собрались по случаю праздника Дивали около храма, который расположен рядом со складом фейерверков. Полиция выясняет причины возгорания склада.
Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Дивали - один из главных индуистских праздников, символизирующий победу добра над злом. По случаю фестиваля огней дома украшают гирляндами, повсеместно зажигаются свечи и фонари, устраиваются фейерверки.