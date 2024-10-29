При взрыве на складе фейерверков на юге Индии пострадали 150 человек

Более 150 человек получили ранения в результате взрыва на складе пиротехнических изделий в штате Керала на юге Индии.

Более 150 человек получили ранения в результате взрыва на складе пиротехнических изделий в штате Керала на юге Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал India Today.

Инцидент произошел, когда сотни людей собрались по случаю праздника Дивали около храма, который расположен рядом со складом фейерверков. Полиция выясняет причины возгорания склада.

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Дивали - один из главных индуистских праздников, символизирующий победу добра над злом. По случаю фестиваля огней дома украшают гирляндами, повсеместно зажигаются свечи и фонари, устраиваются фейерверки.