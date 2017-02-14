При взрыве на шахте на юго-востоке Китая погибли восемь человек

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ В результате взрыва на угольной шахте в провинции Хунань на юго-востоке КНР погибли восемь горняков.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник государственное управление по надзору за безопасностью на производстве.

Инцидент произошел ночью на шахте в уезде Ляньюань городского округа Лоуди. В момент взрыва под землей находились 29 шахтеров, 18 из них смогли выбраться на поверхность, пострадал один горняк.

По данным госуправления, в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела восьми шахтеров, судьба еще трех горняков по-прежнему неизвестна.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция. Ведется расследование случившегося, устанавливается причина взрыва.