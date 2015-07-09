При взрыве на севере Синая 18 египетских полицейских получили ранения

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Восемнадцать египетских полицейских, проходящих службу в провинции северный Синай, в четверг получили ранения при подрыве террористами самодельной бомбы.

Как отмечает Report, об этом сообщает издание "аль-Яум ас-Сабиа". Инцидент произошел в городе Эль-Ариш. Сотрудники МВД доставлены в госпиталь с незначительными ранениями.

Ситуация на севере Синая, граничащего с Израилем и сектором Газа, резко обострилась в среду, когда радикалы атаковали позиции египетской армии, убив, по официальным данным, 17 военнослужащих. В ходе ответной операции уничтожены по меньшей мере сто боевиков, сообщило министерство обороны Египта.