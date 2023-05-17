При взрыве на севере Испании погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на одной из улиц в рыбацком городке Орио в провинции Гипускоа (испанская автономная область Страна Басков) недалеко от границы с Францией.

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва на одной из улиц в рыбацком городке Орио в провинции Гипускоа (испанская автономная область Страна Басков) недалеко от границы с Францией.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

Согласно информации, взрыв произошел в небольшом парке. Погибшие - мужчина и женщина, которые сидели на скамейке, когда прогремел взрыв.

Глава региона Иниго Уркуллу отметил, что событие "предположительно характеризуется как гендерное насилие".

Информационное агентство EFE со ссылкой на источники в полиции сообщило, что предварительное расследование указало на то, что источником взрыва был пакет, который находился у одной из жертв.