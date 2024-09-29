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При взрыве на прогулочной яхте в Гааге пострадали три человека

При взрыве на прогулочной яхте в Гааге пострадали три человека Три человека получили ранения в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на прогулочной яхте в городе Гаага в Нидерландах.
Другие страны
29 сентября 2024 г. 22:36
При взрыве на прогулочной яхте в Гааге пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на прогулочной яхте в городе Гаага в Нидерландах.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NOS.

По его данным, всего на яхте находилось четыре человека, трое из которых пострадали. Одному из пострадавших была оказана экстренная помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу. Двое других пассажиров судна, получивших ранения, обратились за медицинской помощью самостоятельно.

После сообщения о пожаре к месту происшествия подъехали четыре машины скорой помощи.

Правоохранительные органы выясняют причину взрыва.

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