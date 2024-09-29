При взрыве на прогулочной яхте в Гааге пострадали три человека

Три человека получили ранения в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на прогулочной яхте в городе Гаага в Нидерландах.
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По его данным, всего на яхте находилось четыре человека, трое из которых пострадали. Одному из пострадавших была оказана экстренная помощь на месте, после чего он был доставлен в больницу. Двое других пассажиров судна, получивших ранения, обратились за медицинской помощью самостоятельно.
После сообщения о пожаре к месту происшествия подъехали четыре машины скорой помощи.
Правоохранительные органы выясняют причину взрыва.