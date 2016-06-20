При взрыве на нефтяной скважине в США один человек погиб, трое пострадали

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Один человек погиб и трое серьезно пострадали при взрыве на нефтяной скважине на западе штата Северная Дакота.

Как сообщает Report со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс, об этом передает Управление по охране труда США.

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, но известно о нем стало только сегодня.

По словам представителя управления Эрика Брукс, 52-летний житель штата Вайоминг скончался в воскресенье от ран, полученных при взрыве на буровой площадке XTO Energy Inc.

Он также сообщил, что двое пострадавших получили ожоги третьей степени, покрывающие до 70% поверхности тела. Еще один рабочий получил ожог лица.