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При взрыве на нефтехранилище в Гвинее погибли 8 человек

При взрыве на нефтехранилище в Гвинее погибли 8 человек По меньшей мере восемь человек погибли и 84 получили ранения в результате взрыва на нефтяном терминале в столице Гвинеи городе Конакри.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 14:50
При взрыве на нефтехранилище в Гвинее погибли 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли и 84 получили ранения в результате взрыва на нефтяном терминале в столице Гвинеи городе Конакри.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Взрыв произошел рано утром в понедельник на главном нефтяном терминале Гвинеи в коммуне Калум. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Правительство Гвинеи объявило о решении начать расследование, чтобы установить причину инцидента и привлечь виновных к ответственности. Масштабы урона, нанесенного терминалу, пока не ясны.

Власти страны призвали жителей близлежащих районов не покидать свои дома и временно закрыли школы.

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Версия на азербайджанском языке Qvineyada baş verən partlayışda ölən və yaralananlar var
Версия на английском языке At least eight killed in Guinea oil terminal blast

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