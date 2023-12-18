При взрыве на нефтехранилище в Гвинее погибли 8 человек

По меньшей мере восемь человек погибли и 84 получили ранения в результате взрыва на нефтяном терминале в столице Гвинеи городе Конакри.

По меньшей мере восемь человек погибли и 84 получили ранения в результате взрыва на нефтяном терминале в столице Гвинеи городе Конакри.

Об этом передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Взрыв произошел рано утром в понедельник на главном нефтяном терминале Гвинеи в коммуне Калум. К настоящему моменту пожар удалось локализовать.

Правительство Гвинеи объявило о решении начать расследование, чтобы установить причину инцидента и привлечь виновных к ответственности. Масштабы урона, нанесенного терминалу, пока не ясны.

Власти страны призвали жителей близлежащих районов не покидать свои дома и временно закрыли школы.