При взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар.

Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

"Сообщается о взрыве нефтяной платформы компании Petróleos Mexicanos (Pemex), расположенной в 100 км от Сьюдад-дель-Кармен. На платформе Ku-Alfa подтвердили шестерых раненых", - сообщило в Twitter издание Tribuna Campeche.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.