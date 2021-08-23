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При взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек

При взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар.
Другие страны
23 августа 2021 г. 03:06
При взрыве на морской платформе Pemex пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе, где в субботу произошел взрыв и пожар.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники.

"Сообщается о взрыве нефтяной платформы компании Petróleos Mexicanos (Pemex), расположенной в 100 км от Сьюдад-дель-Кармен. На платформе Ku-Alfa подтвердили шестерых раненых", - сообщило в Twitter издание Tribuna Campeche.

Морская платформа Ku-Alpha действует в составе крупного комплекса Ku Maloob Zaap. Это одно из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей тяжелой нефти в сутки. Запасы месторождения оцениваются в 4,9 миллиарда баррелей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksikanın “Pemex” dəniz platformasında partlayış olub, xəsarət alanlar var

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