При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли не менее девяти человек

При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в Индии при взрыве на фабрике по производству пиротехники.

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По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в Индии при взрыве на фабрике по производству пиротехники. Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India, инцидент произошел в округе Пурба-Мединипур в штате Западная Бенгалия на востоке страны. Согласно информации, ударная волна от взрыва была настолько мощной, что здание, в котором располагалась фабрика, рухнуло. Производство петард и фейерверков не имело необходимой лицензии и действовало подпольно. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия. Власти штата обратились к гражданам с просьбой сообщать о незаконных заводах по производству петард, против которых будут приниматься решительные меры. Подпишитесь на наш Telegram канал