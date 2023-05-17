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При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли не менее девяти человек

При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли не менее девяти человек По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в Индии при взрыве на фабрике по производству пиротехники.
Другие страны
17 мая 2023 г. 02:19
При взрыве на фабрике пиротехники в Индии погибли не менее девяти человек

По меньшей мере девять человек погибли и еще несколько получили ранения в Индии при взрыве на фабрике по производству пиротехники.

Как передает Report со ссылкой на информационное агентство Press Trust of India, инцидент произошел в округе Пурба-Мединипур в штате Западная Бенгалия на востоке страны.

Согласно информации, ударная волна от взрыва была настолько мощной, что здание, в котором располагалась фабрика, рухнуло. Производство петард и фейерверков не имело необходимой лицензии и действовало подпольно.

Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Власти штата обратились к гражданам с просьбой сообщать о незаконных заводах по производству петард, против которых будут приниматься решительные меры.

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