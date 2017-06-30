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    При взрыве на электростанции во Флориде погибли два человека

    Ещё четверо получили ранения

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Двое рабочих погибли в результате взрыва на электростанции во Флориде, ещё четверо получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

    Инцидент произошел в городе Аполло-Бич, по словам пресс-секретаря шерифа округа Хиллсборо Ларри Маккиннона, власти исключили возможность теракта.

    «Они (пострадавшие и погибшие. — RT) все подрядчики, занимались регулярными действиями по обслуживанию, а потом что-то произошло», — рассказал он.

    Причины взрыва выясняются.

    Ранее в США сообщили о взрыве в общежитии университета Мюррей в штате Кентукки, причиной которому могла стать утечка газа.

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