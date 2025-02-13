При взрыве гранаты в ресторане во французском Гренобле пострадали свыше 10 человек

В результате взрыва в баре-ресторане во французском Гренобле ранения получили 12 человек.

В результате взрыва в баре-ресторане во французском Гренобле ранения получили 12 человек.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Le Monde.

Согласно информации, неизвестный бросил гранату в бар-ресторан, расположенный в Олимпийской деревне. В результате взрыва боеприпаса не менее 12 человек получили ранения, из них шестеро находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что злоумышленник был вооружен автоматом Калашникова, однако звуков стрельбы слышно не было. Правоохранители исключают версию теракта, отмечая, что инцидент был связан "со сведением личных счетов".

Государственный прокурор Франсуа Туре де Куси отметил, что одной из рассматриваемых версий является связь с незаконным оборотом наркотиков.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.