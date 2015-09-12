​При взрыве газа в Индии погибли уже 82 человека

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В субботу в индийском городе Дхабуа произошла трагедия.

Как передает Report, там в одном из популярных ресторанов по неизвестным пока причинам взорвался газовый баллон.

В результате обрушился соседний дом.

По последним данным, в результате ЧП погибли уже 82 человека. Ранены около 100 человек, 20 из них находятся в критическом состоянии.

Соболезнования родным и близким погибших выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы. Будет проведено расследование причин трагедии.