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    При взрыве фейерверков на Кубе пострадали 39 человек

    Находившиеся поблизости люди получили ожоги различной степени тяжести

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ На кубинском фестивале в городе Ремедиос произошел взрыв фейерверков, в результате чего пострадали 39 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

    Инцидент произошел в ночь на 25 декабря в районе центрального парка города. По предварительным данным, взрыв был вызван попавшей в мешки с фейерверками искрой. Находившиеся поблизости люди получили ожоги различной степени тяжести, все они госпитализированы. Среди потерпевших - шесть детей в возрасте от 11 до 15 лет. Восемь пострадавших находятся в критическом состоянии.

    Министерство внутренних дел Кубы проводит расследование происшествия. 

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