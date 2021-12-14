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При взрыве цистерны на севере Гаити погибли 40 человек

При взрыве цистерны на севере Гаити погибли 40 человек По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.
Другие страны
14 декабря 2021 г. 16:28
При взрыве цистерны на севере Гаити погибли 40 человек

По меньшей мере 40 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в городе Кап-Аитьен на севере Гаити.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, десятки человек пострадали, из-за нехватки коек их приходится размещать во дворе больницы.

Пожар вспыхнул около полуночи по местному времени.

Когда автоцистерна перевернулась, прохожие воспользовались этой возможностью чтобы заполнить собственные топливные баки. Предположительно, после этого произошел взрыв, который привел к человеческим и материальным жертвам. Пожарным потребовалось несколько часов, чтобы локализовать пожар.

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Версия на английском языке 40 die in tanker explosion in Haiti

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