​При взрывах в столице Йемена погибли не менее 20 человек

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек стали жертвами взрывов в столице Йемена Сане.

Как передает Report, два взрыва последовательно прогремели у шиитской мечети.

По словам очевидцев, один из смертников активировал взрывное устройство в тот момент, когда верующие выходили из мечети. Второй взрыв прогремел, когда остававшиеся внутри люди попытались помочь пострадавшим.

Мечеть находится в районе, жители которого традиционно поддерживают повстанцев-хуситов, которые ранее в этом году захватили Сану.

Ответственность за взрывы взяла на себя группировка, аффилированная с экстремистской организацией "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), боевики которой неоднократно совершали нападения на хуситов в столице Йемена.