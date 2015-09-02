 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​При взрывах в столице Йемена погибли не менее 20 человек

    Два взрыва последовательно прогремели у шиитской мечети

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Не менее 20 человек стали жертвами взрывов в столице Йемена Сане.

    Как передает Report, два взрыва последовательно прогремели у шиитской мечети.

    По словам очевидцев, один из смертников активировал взрывное устройство в тот момент, когда верующие выходили из мечети. Второй взрыв прогремел, когда остававшиеся внутри люди попытались помочь пострадавшим.

    Мечеть находится в районе, жители которого традиционно поддерживают повстанцев-хуситов, которые ранее в этом году захватили Сану.

    Ответственность за взрывы взяла на себя группировка, аффилированная с экстремистской организацией "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), боевики которой неоднократно совершали нападения на хуситов в столице Йемена.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi