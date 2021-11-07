При взрывах в афганском Джелалабаде погибли 3 человека

По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов, произошедших в воскресенье в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция
По ее данным, два взрыва произошли неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".
По предварительным данным, двое погибших являлись сотрудниками полиции.