При взрывах в афганском Джелалабаде погибли 3 человека

По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов, произошедших в воскресенье в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.

По меньшей мере три человека погибли в результате взрывов, произошедших в воскресенье в городе Джелалабад, административном центре провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Как передает Report, об этом сообщила местная радиостанция Salam Watandar .

По ее данным, два взрыва произошли неподалеку от отделения полиции города, после чего началась перестрелка между формированиями захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство".

По предварительным данным, двое погибших являлись сотрудниками полиции.