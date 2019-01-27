При взрывах около церкви на юге Филиппин погибли 27 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 27 человек, среди которых семь военных и 20 мирных жителей, погибли, еще 77 пострадали в результате двух взрывов, которые прогремели в воскресенье рядом с католической церковью на юге Филиппин.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в воскресенье со ссылкой на полицию сообщил филиппинский новостной портал Rappler.

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Баку. 27 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили ранения в результате взрыва у католической церкви на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По данным агентства, взрыв произошел у церкви в южной части страны. Жертвами стали восемь человек, еще семеро получили ранения.

В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс отмечает, что взорвались две бомбы у церкви на острове Холо.