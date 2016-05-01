​При взрывах на юге Ирака погибли 33 человека

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Не менее 33 человек погибли в результате двух взрывов, прогремевших в воскресенье в городе Эс-Самава на юге Ирака.

Как передает Report, об этом сообщает Franc Press.

Взорвались два заминированных автомобиля. Один из них был припаркован у здания муниципального совета, другой - неподалеку от автобусной остановки.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы. Город Эс-Самава расположен в 280 км к юго-востоку от Багдада в провинции Мутанна.