При взрыве в Кандагаре пострадали 15 человек

Число пострадавших при взрыве у избирательного участка в Кандагаре на юге Афганистана достигло 15.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, раненые доставлены в больницу. Все пострадавшие - мужчины.

Уточняется, что взрыв в Кандагаре стал первым серьезным происшествием после начала голосования на президентских выборах в Афганистане.

Отметим, что в Афганистане очередные президентские выборы начались в субботу в 7:00 по местному времени. На пост президента претендуют 18 человек, в том числе нынешний глава государства Ашраф Гани и действующий премьер Абдулла Абдулла.

По данным местных СМИ, общее число зарегистрированных избирателей составляет 9,6 млн. В 34 провинциях страны должны были открыться 5373 избирательных центра, однако 445 из них будут закрыты из-за угроз безопасности.