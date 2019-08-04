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При взрыве в Кабуле погибли два человека

​При взрыве в Кабуле погибли два человека
© TOLO

По меньшей мере два человека погибли, трое получили ранения в воскресенье в результате срабатывания магнитного самодельного взрывного устройства в одном из кварталов афганской столицы.

Как передаёт Report, об этом сообщил телеканал TOLOnews в Twitter.

По его информации, инцидент произошел на пятой улице района Таймани. По словам официального представителя МВД страны Нусрата Рахими, отмечает TOLOnews, целью атаки был автобус с сотрудниками частной телевизионной сети Khurshid TV. Среди пострадавших двое сотрудников телеканала.

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