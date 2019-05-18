​При взрыве в банке на Украине пострадали шесть человек

На Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.
Как передает Report, об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.
«В результате взрыва мужчина погиб на месте. Телесные повреждения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц», — заявили в полиции.
Отмечается, что в том числе пострадали два работника банка и три местных жителя.
Также пострадал сотрудник следственно-оперативной группы Старобельского отдела полиции.
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