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При взрыве на севере Сирии погибли 18 мирных жителей

При взрыве на севере Сирии погибли 18 мирных жителей

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли, 27 пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Эль-Баб, расположенном на севере республики, недалеко от границы с Турцией, сообщает Report со ссылкой на  Anadolu.

Ранее Минобороны Турции информировало на своей странице в Twitter о 10 погибших и 15 пострадавших. По его данным, взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на автобусной станции. Министерство утверждает, что его устроили боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).

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