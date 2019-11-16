При взрыве на севере Сирии погибли 18 мирных жителей

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли, 27 пострадали при взрыве бомбы в сирийском городе Эль-Баб, расположенном на севере республики, недалеко от границы с Турцией, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Ранее Минобороны Турции информировало на своей странице в Twitter о 10 погибших и 15 пострадавших. По его данным, взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля произошел на автобусной станции. Министерство утверждает, что его устроили боевики Рабочей партии Курдистана (РПК).