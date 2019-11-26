При взрыве машины в Сирии погибли 17 человек

В районе сирийского города Рас-эль-Айн взорван заминированный автомобиль, в результате 17 человек погибли, более 20 ранены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении минобороны Турции.

"Террористическая организация РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана/Силы самообороны сирийских курдов) продолжает нападения на гражданских лиц к востоку от Евфрата. Погибли 17 человек и более 20 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в деревне Телль-Халиф к западу от Рас-эль-Айна", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.