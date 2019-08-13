При взрыве боеприпасов в Багдаде пострадали 13 человек - ОБНОВЛЕНО

В Багдаде 13 человек пострадали во время падения снарядов.
Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria.
Инцидент произошёл на складе боеприпасов в Ираке.
"Семь пострадавших прибыли в больницу "аль-Ярмук", ещё шесть человек были доставлены в больницу "аль-Махмудия", - отмечается в заявлении представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра.
Сообщается, что их жизни ничего не угрожает, некоторых госпитализированных уже выписали из больницы.
*** 21:02
Сильный взрыв произошел в Багдаде 12 августа.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.
Согласно информации, в южной части города взорвался склад с оружием и боеприпасами.
Сведений о возможных жертвах или материальном ущербе пока не поступало.
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