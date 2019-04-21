При взрывах на Шри-Ланке погибли по меньшей мере 42 человека - ОБНОВЛЕНО - 2

По меньшей мере 42 человека погибли в результате взрывов в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и в других частях страны.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось о не менее 20 погибших и 280 пострадавших.
Как передавало агентство Франс Пресс, в общей сложности в церквях и отелях на Шри-Ланке прогремели шесть взрывов - в трех церквях и трех отелях в столице Коломбо и в других частях страны, в частности, в городе Негомбо.
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Добавлены подробности.
По меньшей мере 20 человек погибли, еще 160 получили ранения в результате шести взрывов, прогремевших на Шри-Ланке во время празднования Пасхи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, взрывы произошли в трех отелях и одной церкви в Коломбо, а также в двух церквях в столичном пригороде Негомбо.
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По меньшей мере 80 человек получили ранения при взрывах в воскресенье в церквях во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает AFP со ссылкой на медиков.
Агентство ANI сообщает, что взрывы произошли в двух церквях.
Информация о состоянии раненых пока не поступала.
В свою очередь агентство Reuters сообщает о двух взрывах в отелях в столице Шри-Ланки Коломбо.
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