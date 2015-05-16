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    ​При взлете ракеты "Протон" произошла нештатная ситуация

    На 500-й секунде полета произошло аварийное отключение двигателей

    Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Во время полета ракеты-носителя "Протон-М", выводившей на орбиту мексиканский спутник Mexsat-1, произошла нештатная ситуация, сообщает Report со ссылкой на BBC.

    Причины сбоя выясняются.

    Ракета стартовала с космодрома Байконур в 08:47 по московскому времени (10:47 по бакинскому времени). Как отмечается, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, но на 500-й секунде полета во время работы третьей ступени произошло аварийное отключение двигателей.

    По данным агентства Интерфакс, ссылающегося на источник в космической отрасли, спутник не отделился от третьей ступени и, скорее всего, будет признан утраченным.

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