​При взлете ракеты "Протон" произошла нештатная ситуация

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Во время полета ракеты-носителя "Протон-М", выводившей на орбиту мексиканский спутник Mexsat-1, произошла нештатная ситуация, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Причины сбоя выясняются.

Ракета стартовала с космодрома Байконур в 08:47 по московскому времени (10:47 по бакинскому времени). Как отмечается, первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, но на 500-й секунде полета во время работы третьей ступени произошло аварийное отключение двигателей.

По данным агентства Интерфакс, ссылающегося на источник в космической отрасли, спутник не отделился от третьей ступени и, скорее всего, будет признан утраченным.