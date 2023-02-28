При выводе войск США из Афганистана талибам досталось вооружение на $7,2 млрд

В результате нескоординированного вывода войск США из Афганистана в распоряжение новых властей страны попало вооружение, военная техника и оборудование на сумму не менее 7,2 млрд долларов.

В результате нескоординированного вывода войск США из Афганистана в распоряжение новых властей страны попало вооружение, военная техника и оборудование на сумму не менее 7,2 млрд долларов.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на отчет Специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана Джона Сопко.

Как отмечается в материале, составление отчета было поручено конгрессом США с целью разобраться в причинах быстрого поражения армии Афганистана и стремительного захвата страны силами "Талибана".

По данным документа, в числе брошенной техники - самолеты, ракеты, а также средства связи и биометрические устройства. Отмечается, что точнее оценить оставленное оборудование сложно из-за того, что электронная база, в которой велся подсчет прибывшего груза, вышла из строя.

Подчеркивается, что за 20 лет сотрудничества с афганской армией США предоставили ей помощи на сумму около 18,6 млрд долларов.

Отметим, что вывод войск США провели летом 2021 года.